Инцидент произошел во Львове в понедельник, 30 марта, около 10:00 на улице Кульпарковской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина, 40-летний житель села Солонка, находился в гостях у своего 65-летнего знакомого. Оба были нетрезвыми. Между ними возник конфликт. Во время ссоры гость выбросил телевизор из окна шестого этажа.

Техника упала на крышу автомобиля Peugeot 398, припаркованного рядом с многоэтажкой, и повредила его.

На правонарушителя составили админпротокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Ему грозит штраф, общественные или исправительные работы, или административный арест до 15 суток. Окончательное наказание назначит суд.

