У Львові чоловік викинув телевізор із шостого поверху: він впав на іномарку
Інцидент стався у Львові у понеділок, 30 березня, близько 10:00 на вулиці Кульпарківській
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Чоловік, 40-річний мешканець села Солонка, перебував в гостях у свого 65-річного знайомого. Обидва були нетверезими. Між ними виник конфлікт. Під час сварки гість викинув телевізор із вікна шостого поверху.
Техніка впала на дах автомобіля Peugeot 398, який припаркований поруч з багатоповерхівкою, і пошкодила його.
На правопорушника склали адмінпротокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Йому загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або ж адміністративний арешт до 15 діб. Остаточне покарання призначить суд.
