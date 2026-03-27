27 марта 2026, 10:49

Во Львовской области 24-летняя девушка оформила кредиты на умершего отчима

Фото: полиция
Девушка через мобильное приложение присвоила кредитные средства покойного отчима

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские разоблачили жительницу города Каменка-Бугская, которая после смерти родственника получила доступ к его банковскому счету через мобильное приложение. От имени умершего 24-летняя девушка совершила 23 операции, нанеся банку ущерб на почти 73 тысячи гривен.

В частности, девушка 20 раз переводила кредитные средства на собственную карту, дважды оплачивала коммунальные услуги и осуществила еще один денежный перевод.

Фигурантке объявили подозрение за мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу электронных систем (ч. 1 ст. 361 и ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Девушке грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина, лишенный родительских прав, незаконно получил 1 млн грн за без вести пропавшего сына-военного. Фигуранта будут судить.

