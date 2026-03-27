09:28  27 березня
Пів сотні MacBook у багажнику: на Львівщині митники зупинили контрабанду техніки
06:37  27 березня
На Львівщині сталася масштабна пожежа на складі
02:01  27 березня
Зґвалтування 17-річної дівчини на Кіровоградщині: поліція затримала зловмисника
27 березня 2026, 10:49

На Львівщині 24-річна дівчина оформила кредити на померлого вітчима

Фото: поліція
Дівчина через мобільний додаток привласнила кредитні кошти покійного вітчима

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські викрили жительку міста Кам’янка-Бузька, яка після смерті родича отримала доступ до його банківського рахунку через мобільний додаток. Від імені померлого 24-річна дівчина здійснила 23 операції, завдавши банку збитків на майже 73 тисячі гривень.

Зокрема, дівчина 20 разів переказувала кредитні кошти на власну картку, двічі оплачувала комунальні послуги та здійснила ще один грошовий переказ.

Фігурантці оголосили підозру за шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу електронних систем (ч. 1 ст. 361 та ч. 4 ст. 190 КК України).

Дівчині загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік, позбавлений батьківських прав, незаконно отримав 1 млн грн за безвісти зниклого сина-військового. Фігуранта судитимуть.

25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
"Права без іспитів": у Херсоні судитимуть експравоохоронця
27 березня 2026, 11:58
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника, яку знайшли в полі
27 березня 2026, 11:52
Український виробник солодощів роками платив жінці, яка очолила фабрику в "ДНР" – Bihus.Info
27 березня 2026, 11:35
Росіяни атакували дроном "Молнія" дитячу лікарню у Херсоні
27 березня 2026, 11:09
Капсула у відпустку: 3 сукні замість валізи одягу
27 березня 2026, 10:58
Росіяни атакували промислове підприємство на Полтавщині: понад 5000 споживачів без газу
27 березня 2026, 10:56
На Херсонщині російський дрон атакував автомобіль
27 березня 2026, 10:48
Іспанська відпустка "Юзіка": як нардеп проводить час після допиту НАБУ
27 березня 2026, 10:26
На Волині судитимуть шістьох прикордонників: допомогли виїхати до Польщі понад 150 чоловікам
27 березня 2026, 09:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Всі блоги »