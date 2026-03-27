Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські викрили жительку міста Кам’янка-Бузька, яка після смерті родича отримала доступ до його банківського рахунку через мобільний додаток. Від імені померлого 24-річна дівчина здійснила 23 операції, завдавши банку збитків на майже 73 тисячі гривень.

Зокрема, дівчина 20 разів переказувала кредитні кошти на власну картку, двічі оплачувала комунальні послуги та здійснила ще один грошовий переказ.

Фігурантці оголосили підозру за шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу електронних систем (ч. 1 ст. 361 та ч. 4 ст. 190 КК України).

Дівчині загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік, позбавлений батьківських прав, незаконно отримав 1 млн грн за безвісти зниклого сина-військового. Фігуранта судитимуть.