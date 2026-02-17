Завтра графики отключения света будут действовать круглосуточно по всей Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 18 февраля во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – призывают энергетики.

Напомним, в ночь на 17 февраля РФ совершила масштабную воздушную атаку на Украину. Противник применил 4 баллистических ракеты "Искандер-М", 20 крылатых ракет Х-101, 4 крылатых ракеты "Искандер-К", 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69, а также 396 ударных беспилотников.