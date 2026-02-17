19:11  17 февраля
Завтра графики отключения света будут действовать круглосуточно по всей Украине
15:14  17 февраля
Подрыв авто в Одессе 16 февраля: СБУ задержала российского агента
14:52  17 февраля
Пытались скрыть халатность: на Драгобрате серьезно травмировался 10-летний мальчик
UA | RU
UA | RU
17 февраля 2026, 19:11

Завтра графики отключения света будут действовать круглосуточно по всей Украине

17 февраля 2026, 19:11
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В среду, 18 февраля во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – призывают энергетики.

Напомним, в ночь на 17 февраля РФ совершила масштабную воздушную атаку на Украину. Противник применил 4 баллистических ракеты "Искандер-М", 20 крылатых ракет Х-101, 4 крылатых ракеты "Искандер-К", 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69, а также 396 ударных беспилотников.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрэнерго отключения света энергетика война
Корректировал атаки по ТЭЦ: столичный айтишник получил пожизненное заключение
17 февраля 2026, 12:37
Вражеский дрон атаковал авто работников Славянской ТЭС: трое погибших
17 февраля 2026, 11:39
Как в Украине будут отключать свет 17 февраля
16 февраля 2026, 19:33
Все новости »
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
Галущенко отправили в СИЗО с залогом в 200 миллионов
17 февраля 2026, 19:53
Галущенко рассказал, сколько залога готов заплатить
17 февраля 2026, 19:19
Смертельное столкновение в Киевской области: в ДТП погибла 25-летняя девушка
17 февраля 2026, 18:52
В Киеве в салоне красоты на Печерске загорелся генератор
17 февраля 2026, 18:31
На украинско-молдавской границе в Одесской области ограничат движение транспорта
17 февраля 2026, 18:19
Во Львовской области таможенник организовал канал незаконной переправки лиц за границу
17 февраля 2026, 17:59
Фальшивые паспорта ЕС и "бронь" на железной дороге: в Украине заблокировали еще 6 схем для уклонистов
17 февраля 2026, 17:50
Не допустить ''выборов по-русски''
17 февраля 2026, 17:38
В Бурштыне на Прикарпатье в результате атаки РФ частично приостановлено теплоснабжение
17 февраля 2026, 17:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »