На Львовщине нашли неразорванную боевую часть ракеты "Кинжал"

фото: ГСЧС

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на ГСЧС.



Эта российская ракета была выпущена во время массированного ракетного удара по Украине около двух месяцев назад.

Взрывотехники провели обезвреживание боевой части ракеты, чтобы предотвратить возможные взрывы.

Напомним, российские войска в ночь на 4 сентября нанесли массированный удар по Украине, несколько ракет, в том числе "Кинжалы", ударили по Львову. В результате этой атаки во Львове погибли семь человек.