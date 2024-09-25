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25 сентября 2024, 23:54

Адвокат рассказала о новых доказательствах в деле об убийстве Фарион

25 сентября 2024, 23:54
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В деле об убийстве Ирины Фарион появились новые доказательства, свидетельствующие, что подозреваемый Вячеслав Зинченко был на месте преступления

Об этом рассказала адвокат дочери Фарион Наталья Романик в интервью "Украинским новостям" , передает RegioNews.

Юрист напомнила, что 19 сентября Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 ноября. По ее словам, это связано с заявлением новых доказательств.

"Следствие заявило новые доказательства, в том числе заключение одорологической экспертизы, экспертизы запаховых следов", - сказала Романик.

По ее словам, согласно результатам этой экспертизы, Зинченко был на месте преступления "с вероятностью 99,99%".

"Это доказательство противоречит заявлениям подозреваемого, что он не бывал на месте преступления и в совокупности с другими доказательствами творит цельную картину", - рассказала Романик.

Адвокат объяснила, что одорологическая экспертиза – это один из видов биологического исследования.

"Он схож с другим видом экспертизы – исследованием следов папиллярных линий (пальчиков), поскольку запаховые следы человека неповторимы, как папиллярные узоры, как ДНК", - сказала она.

Адвокат подчеркнула, что это полноценная криминалистическая экспертиза, суть которой заключается "в заборе, консервировании и лабораторной идентификации индивидуальных запахов специалистами, в специальных условиях, с помощью специальных собак-детекторов".

Напомним, убийство Ирины Фарион произошло 19 июля. 25 июля правоохранители задержали в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко по подозрению в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Полиция рассматривает несколько версий по поводу мотивов преступления - личная неприязнь, общественно-политическая деятельность Фарион и идеологические причины. Не исключается причастность русских спецслужб. Следователи предполагают, что убийца мог действовать не один.

Ранее также сообщалось, что владелец пистолета, фигурирующий по делу об убийстве Фарион, просил вернуть ему оружие.

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