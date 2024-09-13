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13 сентября 2024, 23:51

Дело об убийстве Ирины Фарион требуют переквалифицировать

13 сентября 2024, 23:51
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фото: Facebook
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Адвокаты дочери языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион потребуют изменить статью по делу об убийстве на предусматривающее пожизненное заключение

Об этом на пресс-конференции заявила адвокат Наталья Романик, передает RegioNews.

Юрист объяснила, что сейчас дело расследуется по части первой статьи 115 УКУ (преднамеренное убийство). Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Так что юристы потребуют переквалификации обвинения во вторую часть статьи 115 - убийство с особой жестокостью, по корыстным или хулиганским мотивам. Она уже предусматривает пожизненное лишение свободы.

Как отметила Романик, она получила новые данные, которые "свидетельствуют, что есть веские основания для переквалификации статьи".

"Те доказательства, которые есть в материалах дела, говорят, что подозрение в совершении преступления именно этим лицом абсолютно обосновано", – подчеркнула она.

Адвокат также проинформировала о ходе расследования. По ее словам, правоохранители активно работают над проведением следственных действий, проводят допросы и следственные эксперименты.

Также она рассказала, что для подозреваемого в убийстве назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, вменяем ли он. Если амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза подтвердит невменяемость подозреваемого, сторона обвинения потребует повторной экспертизы.

Отметим, ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко был переведен в другой изолятор. Зинченко предупредил своего адвоката, что не планирует совершать самоубийство.

Также сообщалось, что во время обысков в рамках дела правоохранители обнаружили пистолет. Оружие нашли в квартире экс-менеджера предприятия "Днепромлын".

Напомним, убийство Ирины Фарион произошло 19 июля. 25 июля правоохранители задержали в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко по подозрению в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Полиция рассматривает несколько версий по поводу мотивов преступления - личная неприязнь, общественно-политическая деятельность Фарион и идеологические причины. Не исключается причастность российских спецслужб. Следователи предполагают, что убийца мог действовать не один.

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