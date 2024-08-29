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Правоохранители задержали двух женщин, которые хотели заработать на желающих незаконно попасть за границу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

За 20 тысяч долларов 65-летняя львовянка и ее соучастница, 54-летняя жительница Львовского района, взялись изготовить для мужчины призывного возраста комплект фиктивных документов для выезда из страны. С помощью этих документов "клиент" фигуранток собирался попасть в одну из европейских стран.

Женщин задержали 26 августа после получения ими полной суммы денег от мужчины – 20 тысяч долларов.

Задержанным сообщили о подозрении. Им грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре задержали адвоката, который помогал мужчинам избегать мобилизации.