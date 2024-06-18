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18 июня 2024, 17:44

В СБУ рассказали, ведут ли расследование касательно Фарион по "делу о студенте из Крыма"

18 июня 2024, 17:44
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Фото: apostrophe.ua
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Расследование Службы безопасности Украины относительно языковеда Ирины Фарион по поводу инцидента с сообщением от студента из Крыма, чьи личные данные "засветила" Фарион в своих соцсетях

Об этом СБУ сообщила в ответ на запрос hromadske, передает RegioNews.

Как рассказали в спецслужбе, досудебное расследование по уголовному производству, где в частности исследуются обстоятельства возможного совершения Фарион нарушения тайны переписки и неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 163 и ч. 1 ст. 182 УК), продолжается.

В этом производстве также исследуется возможное совершение Фарион нарушения равноправия граждан (ст. 161 УКУ), а также оскорбления чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему (ст. 453-1 УКУ), отметили в СБУ.

В СБУ добавили, что в уголовном производстве принимаются необходимые меры для обеспечения полного и беспристрастного расследования, отметили в СБУ.

Напомним, 15 ноября Национальный университет "Львовская Политехника" уволил Ирину Фарион с должности профессора кафедры украинского языка после ее обвинений в сторону военных по общению на русском языке.

Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям скандально известной "языковеда" Ирины Фарион.

Кроме того, 8 ноября Фарион сообщила, что получила письмо с поддержкой студента из Крыма. Она выложила скриншот его письма, не скрывая личные данные парня. После этого студента схватили оккупанты.

В феврале этого года Ирина Фарион проиграла суд по ее увольнению из Львовской политехники. 29 мая Львовский апелляционный суд возобновил Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Львовской политехники.

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СБУ Крым расследование студент Фарион Ирина
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