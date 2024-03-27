Умер бывший народный депутат Андрей Антонищак

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Сегодня, 27 марта, стало известно о смерти депутата Верховной Рады 8-го созыва Андрея Антонищака

Об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, передает RegioNews.

"Утром получили печальную весть. Умер наш коллега, депутат ВР предыдущего созыва Андрей Антонищак. Андрей воевал, был ранен. Но тогда пронесло", - отметила Геращенко.

Депутат отмечает, что война "догнала" Антонищака в тылу, подорванном здоровьем.

"Мы созванивались время от времени, Андрей очень остро переживал ситуацию на фронте, обсуждали обеспечение подразделений и гуманитарную помощь. В парламенте Андрей был в команде Народного фронта, мы вместе работали в коалиции. Помним тебя, друг… Самые искренние соболезнования семье", - подчеркнула Геращенко.

Андрей Антонищак родился 23 июня 1969 года в Новом Роздоле Львовской области. Координатор 1 батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Народный депутат Украины VIII созыва, член парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко", бывший член Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике.