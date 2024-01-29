Садовый получил нового советника по вопросам ветеранов: что о нем известно

Фото: city-adm.lviv.ua

Советником городского головы Львова Андрея Садового по вопросам ветеранов и людей с инвалидностью стал Дмитрий Михалец

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, пишет RegioNews.

33-летний Дмитрий Михалец родом из Хмельницкого. Являлся активным участником Евромайдана, добровольцем защищал Украину в зоне проведения АТО. На протяжении 2015-2023 годов служил в патрульной полиции Украины в разных городах и на разных должностях, был заместителем начальника Главного управления полиции Львовской области.

В новой должности он планирует в первую очередь работать над увеличением возможностей для социализации ветеранов в мирной жизни, создания качественного ветеранского пространства.

Справка

Михалец Дмитрий Владимирович (33 года) 13.03.1990. Родом из Хмельницкого.

Являлся активным участником Евромайдана. В 2014 году добровольцем в Вооруженных силах Украины участвовал в зоне проведения АТО.

В 2015 году начал служить во вновь созданной патрульной полиции, пройдя конкурсный отбор. Являлся командиром роты патрульной полиции Киева.

В 2016 году работал начальником управления патрульной полиции Ивано-Франковска.

В 2018 году перешел на службу в Хмельницкий, возглавив Главное управление Национальной полиции по направлению превентивной деятельности. Также периодически участвовал в АТО/ООС.

В 2019 стал заместителем начальника Главного управления полиции Львовской области. Начало войны встретило здесь, во Львовской области, занимаясь охраной общественного порядка.

В конце 2022 года уехал защищать Украину на передовую. Командовал батальоном "Запад", который участвовал в операции по освобождению Харьковщины: сначала был заместителем, а затем командиром батальона. Позже батальон участвовал в боевых действиях в Бахмутском направлении, в обороне Донецкой и Луганской областей.

В 2023 году перешел в отдельную штурмовую бригаду Национальной полиции "Лют", защищал страну в Донецком и Луганском направлениях.

Получив ранения, в январе 2024 года уволен со службы.

Проживает во Львове, воспитывает 7-летнего сына.

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