Во Львове от осложнений гриппа умерли двое мужчин

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За прошедшую неделю во Львовской области официально зарегистрировали 16 102 случая заболевания гриппом и ОРВИ и 180 случаев коронавируса

Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины, сообщает RegioNews.

"За неделю зарегистрировали два летальных исхода вызванные вирусом гриппа А среди мужчин в возрасте 49 и 50 лет... Также 180 человек заболели коронавирусом. Зарегистрировали два летальных исхода среди лиц старше 65 лет. На стационарном лечении с COVID-19 находились 26 пациентов, с гриппом и ОРВИ – 357 пациентов", - говорится в сообщении.

Заболеваемость ОРВИ, включая COVID-19, превысила эпидемический порог более чем наполовину. Больше всего больных во Львовском, Яворовском и Стрыйском районах. Чаще болеют дети от 5 до 14 лет (24%) и взрослые от 30 до 64 лет (32%).

Напомним, в январе в Украине зарегистрировали 9 случаев нового субварианта штамма коронавируса Омикрон – JN.1, который называют Дженни.