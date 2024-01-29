Пожар во Львовском гериатрическом пансионате – в ОВА назвали предварительную причину

фото: ГСЧС

Одной из версий пожара во Львовском гериатрическом пансионате является курение в комнате. Точную причину будут устанавливать правоохранители

Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает RegioNews.

"Одна из версий, почему мог произойти пожар, является курение в комнате. Точную причину возгорания устанавливают правоохранители. Светлая память умершему. Другие люди и помещения не пострадали", - сообщил он.

Козицкий также отметил, что больших масштабов чрезвычайной ситуации удалось избежать благодаря тому, что в ноябре-декабре 2023 года в этом заведении был проведен комплекс работ по обслуживанию противопожарной системы. Тогда заменили около 300 сигнальных датчиков, предупредивших о пожаре и разрешивших оперативно эвакуировать подопечных пансионата.

Напомним, 28 января около 19:50 загорелась комната на втором этаже Львовского гериатрического пансионата, в которой проживал и на момент возгорания находился 68-летний мужчина.

На место прибыли пожарные. Они помогли эвакуировать 130 человек. В том числе мужчину из задымленной комнаты. Он умер по дороге в медучреждение.