Во Львове горел гериатрический пансионат, погиб пожилой мужчина
Вечером в воскресенье, 28 января, во время пожара в гериатрическом пансионате на улице Медовой Пещеры во Львове погиб пожилой мужчина
Об этом сообщили в Львовском городском совете, передает RegioNews.
Отмечается, что причиной смерти стали многочисленные ожоги и отравление продуктами горения.
Огонь вспыхнул в одной из комнат на 2 этаже пятиэтажного здания.
На момент прибытия пожарных к месту вызова весь этаж, где возник пожар, был заполнен дымом. Спасатели извлекли из задымленной комнаты мужчину, а также эвакуировали вместе с сотрудниками Национальной полиции и персоналом заведения 130 человек.
Причину пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, ранее в пожаре во Львовской области погибли дедушка с двухлетней внучкой.
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