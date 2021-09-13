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13 сентября 2021, 12:31 1359

Садовый рассказал об увеличении количества COVID-больных и введении локдауна в городе

13 сентября 2021, 12:31 1359
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Фото: из открытых источников
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Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал о значительном росте заболеваемости коронавирусом. Если же такая динамика будет сохраняться в течение следующего месяца, то могут ввести жесткий карантин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Месяц назад в больнице скорой медицинской помощи было 30 больных с коронавирусом, а сегодня в этом медицинском учреждении – около 200 таких пациентов. Если такая динамика будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин", - отметил Садовый.

По его словам, в течение лета сохранялась спокойная ситуация, люди расслабились, перестали носить маски и сохранять дистанцию. Поэтому сейчас наблюдается рост количества больных.

Если мы не будем любить себя и соблюдать все карантинные ограничения, то будем массово болеть", - добавил мэр.

Напомним, украинцы с COVID-сертификатами получат привилегии во время локдауна.

карантин Львов Андрей Садовый локдаун больница

 
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