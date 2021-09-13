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13 вересня 2021, 12:31 183

Садовий розповів про збільшення кількості COVID-хворих та введення локдауну у місті

13 вересня 2021, 12:31 183
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Фото: з відкритих джерел
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Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про значне зростання захворюваності на коронавірус. Якщо ж така динаміка буде зберігатись впродовж наступного місяця, то можуть ввести жорсткий карантин

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

Місяць тому в лікарні швидкої медичної допомоги було 30 хворих з коронавірусом, а сьогодні в цьому медичному закладі – близько 200 таких пацієнтів. Якщо така динаміка буде зберігатись впродовж наступного місяця, то на нас чекає жорсткий карантин", - зазначив Садовий.

За його словами, продовж літа зберігалась спокійна ситуація, люди розслабились, перестали носити маски та зберігати дистанцію. Тому зараз спостерігається ріст кількості хворих.

Якщо ми не будемо любити себе і дотримуватись всіх карантинних обмежень, то будемо масово хворіти", - додав мер.

Нагадаємо, українці з COVID-сертифікатами отримають привілеї під час локдауну.

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