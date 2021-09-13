Садовий розповів про збільшення кількості COVID-хворих та введення локдауну у місті
Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про значне зростання захворюваності на коронавірус. Якщо ж така динаміка буде зберігатись впродовж наступного місяця, то можуть ввести жорсткий карантин
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
Місяць тому в лікарні швидкої медичної допомоги було 30 хворих з коронавірусом, а сьогодні в цьому медичному закладі – близько 200 таких пацієнтів. Якщо така динаміка буде зберігатись впродовж наступного місяця, то на нас чекає жорсткий карантин", - зазначив Садовий.
За його словами, продовж літа зберігалась спокійна ситуація, люди розслабились, перестали носити маски та зберігати дистанцію. Тому зараз спостерігається ріст кількості хворих.
Якщо ми не будемо любити себе і дотримуватись всіх карантинних обмежень, то будемо масово хворіти", - додав мер.
Нагадаємо, українці з COVID-сертифікатами отримають привілеї під час локдауну.