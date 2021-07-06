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06 июля 2021, 11:16 356

Во Львове построят первый в городе крематорий

06 июля 2021, 11:16 356
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Фото city-adm.lviv.ua
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Львовские чиновники объявили конкурс на лучший проект по строительству крематория

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

В частности, чиновники говорят, что проектирование крематория должно происходить исключительно на конкурсной основе.

Недавно в европейских городах состоялись несколько конкурсов на архитектурное решение крематориев, а потому в горсовете Львова хотят, чтобы конкурсные работы львовских архитекторов были не менее впечатляющими.

Необходимо отметить, что строительству крематория предшествовала большая подготовительная работа: вносились изменения в градостроительной документации, решались много градостроительных аспектов, в частности сосуществования с кладбищем, вопрос проезда, устройство колумбариев, отводился земельный участок и тому подобное.

После утверждения проекта строительства крематория, начнется процесс возведения такого здания.

Напомним, на Львовщине от удара молнии погиб 14-летний подросток. Трагическое событие произошло в пятницу, 2 июля, вечером.

Львов чиновники конкурс кладбище

 
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