Во Львове построят первый в городе крематорий

Фото city-adm.lviv.ua

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

В частности, чиновники говорят, что проектирование крематория должно происходить исключительно на конкурсной основе.

Недавно в европейских городах состоялись несколько конкурсов на архитектурное решение крематориев, а потому в горсовете Львова хотят, чтобы конкурсные работы львовских архитекторов были не менее впечатляющими.

Необходимо отметить, что строительству крематория предшествовала большая подготовительная работа: вносились изменения в градостроительной документации, решались много градостроительных аспектов, в частности сосуществования с кладбищем, вопрос проезда, устройство колумбариев, отводился земельный участок и тому подобное.

После утверждения проекта строительства крематория, начнется процесс возведения такого здания.

Напомним, на Львовщине от удара молнии погиб 14-летний подросток. Трагическое событие произошло в пятницу, 2 июля, вечером.