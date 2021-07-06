У Львові збудують перший у місті крематорій

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Львівські чиновники оголосили конкурс на кращий проєкт з будівництва крематорію

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Зокрема, чиновники кажуть, що проєктування крематорію має відбуватися виключно на конкурсній основі.

Нещодавно в європейських містах відбулося кілька конкурсів на архітектурне вирішення крематоріїв, а тому у міськраді Львова хочуть, щоб конкурсні роботи львівських архітекторів були не менш вражаючими.

Необхідно зазначити, що будівництву крематорію передувала велика підготовча робота: вносилися зміни до містобудівної документації, що вирішувала багато містобудівних аспектів, зокрема співіснування із кладовищем, питання доїздів, влаштування колумбаріїв, відводилась земельна ділянка тощо.

Після затвердження проєкту будівництва крематорію, розпочнеться процес зведення такої будівлі.

Нагадаємо, на Львівщині від удару блискавки загинув 14-річний підліток. Трагічна подія сталася у п'ятницю, 2 липня, ввечері.