16:57  23 травня
На Черкащині у ставку знайшли тіло хлопця, якого шукали майже тиждень
15:40  23 травня
Бій Усик – Верховен у Єгипті: коли стартує поєдинок
12:43  23 травня
Смертельний наїзд потяга у Львові: загинув 20-річний чоловік
UA | RU
UA | RU
23 травня 2026, 18:23

Дрони СБУ рознесли бази РФ на Луганщині: понад 80 окупантів убито та поранено

23 травня 2026, 18:23
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Співробітники СБУ разом із військовими 1-го окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ завдали потужних ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій Луганщині

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що українські захисники уразили ворожий ешелон, резервуари з пальним, польові склади боєприпасів, ремонтні бази та об’єкти телекомунікаційної інфраструктури окупантів.

Удари дронами "FirePoint-2" завдали по цілях у Луганську, Кадіївці, Білокуракиному, а також у Сіверськодонецькому та Сватівському районах області.

Перед атаками співробітники СБУ встановлювали точні координати цілей, після чого оператори безпілотників завдавали високоточних ударів.

У результаті операції було знищено пункт дислокації особового складу противника, ремонтну базу для обслуговування ворожих БпЛА, будівлю окупаційної "поліції", а також значні запаси пального й техніки.

За попередніми даними, втрати російських військ склали понад 80 осіб убитими та пораненими. Масштабні пожежі після ударів зафіксували навіть супутникові системи моніторингу.

У СБУ наголосили, що спільна бойова робота із Силами безпілотних систем триває.

Нагадаємо, раніще президент Володимир Зеленський подякував Службі безпеки України за ураження одного з ключових російських воєнних підприємств – "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї РФ. Дистанція до цілі від українського кордону становила 1700 кілометрів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ пожежа окупанти Луганська область атака база дрони
Українські військові показали, як дрони "рознесли" укриття росіян
22 травня 2026, 19:25
Прикордонники влаштували "кладовище" російських гармат
22 травня 2026, 18:40
Українські дрони атакували НПЗ у Ярославлі – Зеленський підтвердив
22 травня 2026, 12:34
Всі новини »
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
На Сумщині п'яний 64-річний водій мотоблока загинув у ДТП
23 травня 2026, 18:59
Масштабна пожежа спалахнула на горі Пікуй на Львівщині
23 травня 2026, 17:46
Побиття ветерана у Києві: працівників ТЦК відправлять у бойові частини
23 травня 2026, 17:35
На Черкащині у ставку знайшли тіло хлопця, якого шукали майже тиждень
23 травня 2026, 16:57
Санкції за удари по Україні: понад 100 російських військових під обмеженнями
23 травня 2026, 16:16
Бій Усик – Верховен у Єгипті: коли стартує поєдинок
23 травня 2026, 15:40
Удар РФ по траурній колоні в Сумах: у лікарні помер один із постраждалих
23 травня 2026, 15:19
За 1700 км від України: СБУ вдарила по ключовому підприємству російської оборонки
23 травня 2026, 14:46
Парадокси президентства Володимира Зеленського
23 травня 2026, 14:28
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »