Дрони СБУ рознесли бази РФ на Луганщині: понад 80 окупантів убито та поранено

Скриншот із відео

Співробітники СБУ разом із військовими 1-го окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ завдали потужних ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій Луганщині

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що українські захисники уразили ворожий ешелон, резервуари з пальним, польові склади боєприпасів, ремонтні бази та об’єкти телекомунікаційної інфраструктури окупантів.

Удари дронами "FirePoint-2" завдали по цілях у Луганську, Кадіївці, Білокуракиному, а також у Сіверськодонецькому та Сватівському районах області.

Перед атаками співробітники СБУ встановлювали точні координати цілей, після чого оператори безпілотників завдавали високоточних ударів.

У результаті операції було знищено пункт дислокації особового складу противника, ремонтну базу для обслуговування ворожих БпЛА, будівлю окупаційної "поліції", а також значні запаси пального й техніки.

За попередніми даними, втрати російських військ склали понад 80 осіб убитими та пораненими. Масштабні пожежі після ударів зафіксували навіть супутникові системи моніторингу.

У СБУ наголосили, що спільна бойова робота із Силами безпілотних систем триває.

Нагадаємо, раніще президент Володимир Зеленський подякував Службі безпеки України за ураження одного з ключових російських воєнних підприємств – "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї РФ. Дистанція до цілі від українського кордону становила 1700 кілометрів.