На Луганщине задержали мужчину, который подделывал COVID-тесты
Полиция задержала жителя Луганской области, который изготавливал и продавал украинцам справки с отрицательным результатом на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, пишет RegioNews.
По данным ведомства, 59-летний мужчина в Интернете предлагал услуги по изготовление тестов на COVID-19 и COVID-сертификатов. Он передавал поддельную документацию заказчикам на неподконтрольные Украине территории.
"Поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок", - говорится в сообщении.
Мужчина использовал поддельные печати одного из медицинских центров.
Стоимость одного поддельного теста составляла 500 гривен. Ежемесячная прибыль правонарушителя составила около 300 тысяч гривен.
Против него возбудили уголовное дело.
Напомним, недавно в Киеве задержали мужчину, который подделывал медицинские карточки о вакцинации и COVID-справки.