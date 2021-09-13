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13 сентября 2021, 16:31 7

На Луганщине задержали мужчину, который подделывал COVID-тесты

13 сентября 2021, 16:31 7
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Фото из открытых источников
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Полиция задержала жителя Луганской области, который изготавливал и продавал украинцам справки с отрицательным результатом на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, пишет RegioNews.

По данным ведомства, 59-летний мужчина в Интернете предлагал услуги по изготовление тестов на COVID-19 и COVID-сертификатов. Он передавал поддельную документацию заказчикам на неподконтрольные Украине территории.

"Поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок", - говорится в сообщении.

У Луганській області підробляли COVID-тести для жителів ОРДЛО

Мужчина использовал поддельные печати одного из медицинских центров.

Стоимость одного поддельного теста составляла 500 гривен. Ежемесячная прибыль правонарушителя составила около 300 тысяч гривен.

Против него возбудили уголовное дело.

Напомним, недавно в Киеве задержали мужчину, который подделывал медицинские карточки о вакцинации и COVID-справки.

коронавирус Украина Луганщина Луганская область тесты

 
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