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13 вересня 2021, 16:31 7

На Луганщині затримали чоловіка, який підробляв COVID-тести

13 вересня 2021, 16:31 7
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Фото з відкритих джерел
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Поліція затримала жителя Луганської області, який виготовляв і продавав українцям довідки з негативним результатом на COVID-19 без проходження відповідних досліджень

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції, пише RegioNews.

За даними відомства, 59-річний чоловік в Інтернеті пропонував послуги з виготовлення тестів на COVID-19 і COVID-сертифікатів. Він передавав підроблену документацію замовникам на непідконтрольні Україні території.

"Підроблені документи він продавав жителям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ. Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення довідок", - йдеться в повідомленні.

У Луганській області підробляли COVID-тести для жителів ОРДЛО

Чоловік використовував підроблені печатки одного з медичних центрів.

Вартість одного підробленого тесту становила 500 гривень. Щомісячний прибуток правопорушника становив близько 300 тисяч гривень.

Проти нього порушили кримінальну справу.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали чоловіка, який підробляв медичні картки про вакцинування та COVID-довідки.

коронавірус Україна Луганщина Луганська область тести

 
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