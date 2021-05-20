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20 мая 2021, 17:44 29

На Луганщине подрались депутаты

20 мая 2021, 17:44 29
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Фото из открытых источников
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В поселке Белокуракино, что в Луганской области, подрались два депутата сельсовета: 36-летний мужчина и 63-летняя женщина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook полиции Луганской области.

Отмечается, что в местный участок полиции 19 мая поступило сразу два сообщения от депутатов отдельных политических сил о драке.

Полицейские, прибыв на место происшествия, установили, что в одном из кабинетов административного здания Белокуракинской ОТГ во время спора между 36-летним мужчиной и 63-летней женщиной возник конфликт, который перерос в драку. В результате инцидента оба депутата получили телесные повреждения.

Депутаты получили постановления на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений.

Полиция также возбудила уголовное дело по статье "умышленное легкое телесное повреждение".

Напомним, недавно в Херсонском облсовете подрались депутаты от "ЕС" и ОПЗЖ.

Украина криминал драка Луганская область депутаты

 
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