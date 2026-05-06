Фото: полиция

Перед судом предстанут супруги, чье злостное пренебрежение родительскими обязанностями привело к тяжелым болезням их ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В конце января шестимесячного мальчика госпитализировали во львовскую больницу с критическим недостаточным весом, туберкулезом, гриппом и менингоэнцефалитом. Следствие установило, что состояние младенца стало следствием отсутствия нормальных условий проживания и игнорирования родителями необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью.

В семье, которая проживает во Львовском районе, воспитывались семеро детей в возрасте (на то время) от шести месяцев до десяти лет. Их 34-летний отец и 31-летняя мать официально не работали, семья состояла на учете в социальных службах. Родители не обеспечивали детям надлежащих условий проживания, ухода и лечения.

Через несколько дней после инцидента, 2 февраля, всех детей изъяли из семьи и перевели в специализированные учреждения.

Полиция завершила расследование по ст. 166 УК Украины, обвинительный акт передан в суд. Родителям грозит от двух до пяти лет ограничение или лишение свободы.

Также решается вопрос привлечения к ответственности представителей соцслужб, осуществлявших сопровождение семьи.

Напомним, в Броварах на Киевщине будут судить женщину, которая оставила больного ребенка без помощи. Без медицинской помощи 2-летний мальчик скончался.