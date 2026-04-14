Співачка Тоня Матвієнко зізналась, чому розлучилась із чоловіком

Співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла про розлучення із чоловіком, від якого вона народина доньку. Артистка стала мамою в дуже юному віці

У Тоні Матвієнко були стосунки з чоловіком, старшим за неї на сім років. У 17-річному віці вона народила доньку Уляну, яка зараз живе за кордоном. За словами співачки, вона тоді вирішила, що хоче стати мамою, а тепер у неї прекрасна доросла донька.

При цьому вона завжди мріяла про сцену, але тодішній її чоловік мав інше бачення сімейного життя. Він вимагав, щоб Тоня зосередилась виключно на дитині. Тепер артистка називає колишні стосунки аб'юзивними.

"Я завжди хотіла співати. Я вчилась у музичній школі, була піаністкою, співала в хорі. Але я обирала бути мамою й мій перший чоловік був проти, аби я співала. Тоді тільки його слово було варте. Думаю, тоді була дуже молода і вчасно не поставила його на місце, не показала свій характер. Я почувалася дуже винною, соромилась, що я така молода мама, хотіла, щоб усе було без скандалів", - каже співачка.

Ці стосунки тривали протягом десяти років. Згодом сталось розлучення. За словами артистки, вирішальним фактором стало те, що вона просто розлюбила цю людину.

"Розлюбила. Для мене кохання — це важливо. Я повинна любити чоловіка, радіти, коли просинаюсь, лягаю з ним спати", - каже Тоня Матвієнко.

Нагадаємо, що зараз співачка у стосунках з Арсено Мірзояном. Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян спочатку жили в цивільному шлюбі. У Арсена є двоє синів від першого шлюбу. У 2016 році Тоня народила доньку Ніну. Через півтора року після цього вони вирішили узаконити стосунки.