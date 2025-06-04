фото: из открытых источников

Известная украинская актриса Ирма Витовская стала жертвой фейковой новости – на одном из YouTube-каналов распространили ложную информацию о ее смерти

О фейке Витовская написала на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Вот скажите, какими надо быть извергами, чтобы публиковать подобное? Я это переживу, но у меня есть родители, друзья, старики родственники... Если бы из них кто-то получил удар от такой новости? И не боятся же бумеранга...", — написала актриса.

В комментариях под сообщением подписчики активно поддержали Ирму, выразили возмущение действиями авторов фейкового видео.

Звезда призвала не распространять подобную дезинформацию, которая может не только обмануть людей, но и нанести серьезную эмоциональную травму родственникам и близким.

Напомним, недавно певица Елена Тополя откровенно рассказала об операции на груди.