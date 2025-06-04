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Відома українська акторка Ірма Вітовська стала жертвою фейкової новини — на одному з YouTube-каналів поширили неправдиву інформацію про її смерть

Про фейк Вітовська написала на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"От скажіть, якими треба бути нелюдами, щоб публікувати подібне? Я то переживу, але в мене є батьки, друзі, старенькі родичі... Якби з них хтось отримав удар від такої новини? І не бояться ж бумеранга...", — написала акторка.

У коментарях під дописом підписники активно підтримали Ірму, висловили обурення діями авторів фейкового відео.

Зірка закликала не поширювати подібну дезінформацію, яка може не лише ввести людей в оману, а й нанести серйозну емоційну травму родичам та близьким.

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