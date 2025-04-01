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В День смеха специалисты Национального природного парка решили рассказать о нападении медведя на ведущего "Мир наизнанку". Недавно Комаров снимал проект в Карпатах

Об этом рассказали в Национальном природном парке "Черемошский", передает RegioNews.

В сообщении говорится, что на территории парка медведь напал на ведущего проекта "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова. Однако следует отметить, что об этом написали в Международный день смеха, и в тексте есть определенные юмористические моменты.

Например, в комментариях специалисты написали, что они для спасения ведущего убедили медведя, что Комаров больше не говорит по-русски. По словам блогерши Любови Бойко, медведю предоставили соответствующие доказательства.

Следует отметить, что недавно Дмитрий Комаров в своем проекте рассказывал о бывшем военном секретном объекте на Буковине. Речь идет о Памире в Черновицкой области. Это один из самых высоких участков Карпат. В советское время там работала радиолокационная станция. Местные жители даже подписывали бумаги о неразглашении государственной тайны.