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01 квітня 2025, 04:40

Російський актор фільму "Анора" потрапив у "Миротворець"

01 квітня 2025, 04:40
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Фото з відкритих джерел
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Актор фільму, який став "хітом Оскару" в 2025 році, потрапив до Миротворця. Причина - поїздки до окупованого Криму

Про це повідомляється на самій платформі, передає RegioNews.

На "Миротворці" зазначили, що російський 23-річний актор неодноразово порушував державний кордон України. Зазначається, що Марк Ейдельштейн незаконно відвідував окупований Крим.

"Неодноразове свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення на окуповані російськими загарбниками території (АР Крим). Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками. Незаконна комерційна діяльність в окупованому російськими загарбниками Криму", - йдеться в повідомлені на "Миротворці".

Довідка. Марк Ейдельштейн - російський актор, якого журналісти прозвали "російським Тімоті Шаламе". Він зіграв у фільмі "Анора" (стрічка отримала чимало номінацій на "Оскар" 2025 року). Також його включали у у лонг-лист премії Британської академії в галузі кіно BAFTA. При цьому на тему війни РФ проти України актор не висловлюється.

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