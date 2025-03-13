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13 марта 2025, 20:55

"Взвешенное решение": ведущий Дмитрий Комаров прокомментировал развод с "Мисс Украина" Александрой Кучеренко

13 марта 2025, 20:55
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Фото: YouTube
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Ведущий "Мир наизнанку" подтвердил свой развод с Александрой Кучеренко. Дмитрий Комаров объяснил, почему это произошло

Об этом написал в соцсети сам ведущий, передает RegioNews.

Дмитрий Комаров отметил, что этот развод – это совместное и взвешенное решение. Он заявил, что никто никому не изменял. По его словам, они с Александрой не прекращают общение. Однако теперь их отношения уже дружеские, а не семейные.

"Что здесь важно сказать еще? Вот давайте очень честно и по-человечески. В каждой семье есть свои споры, недоразумения, ссоры. И развод – это плохо. Берегите свои семьи и чувства", – написал Дмитрий Комаров.

Справка . Ведущий Дмитрий Комаров и "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко поженились весной 2019 года. Их венчание прошло в православном храме Иерусалима. Медовый месяц пара проводила на Мальдивах. В интервью они также рассказывали, что во время съемок "Мир наизнанку" Александра иногда могла преподнести мужу сюрприз и прилететь к нему в экспедицию.

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