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Про це написав у соцмережі сам ведучий, передає RegioNews.

Дмитро Комаров зазначив, що це розлучення - це спільне та виважене рішення. Він заявив, що ніхто нікому не зраджував. За його словами, вони з Олександрою не припиняють спілкування. Проте тепер їхні стосунки вже дружні, а не сімейні.

"Що тут важливо сказати ще? Ось давайте дуже чесно і по-людськи. В кожній родині є свої суперечки, непорозуміння, сварки. Це нормально. Але відчувайте, ідентифікуйте момент, коли в парі починаються перші натяки вже на серйозні непорозуміння. Не впускайте час, поки ситуація не стала невиправною. Обов’язково розмовляйте один з одним, обговорюйте, не мовчіть. Довести ситуацію до розлучення – це дуже погано. І розлучення – це погано. Бережіть свої родини і почуття", - написав Дмитро Комаров.

Довідка. Ведучий Дмитро Комаров та "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко одружились навесні 2019 року. Їхнє вінчання відбулось у православному храмі Єрусалима. Медовий місяць пара проводила на Мальдівах. В інтерв'ю вони також розповідали, що під час зйомок "Світ навиворіт" Олександра інколи могла зробити чоловіку сюрприз і прилетіти до нього в експедицію.