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В настоящее время даже при покупке самых недорогих моделей пользователь гарантированно не будет беспокоиться о том, что его телефон не получит ни одного обновления операционной системы.

И все же, согласно статистике, общее время владения смартфоном, особенно достаточно дорогим, неуклонно растет. Поэтому нынешний пользователь, собираясь купить смартфон, уделяет внимание и вопросу длительных обновлений ОС, включающих заплатки для повышения безопасности.

Многие бренды стараются обеспечить более длительную поддержку своих флагманских моделей, ориентируясь на лидера в этом аспекте, компанию Apple.

Google

Если вы приверженец ОС Android, то вам определенно стоит обратить внимание на линейку Pixel. На сегодня в ней реализована самая долговременная поддержка обновлений ПО. В частности, покупая Google Pixel 8, вы можете быть уверенными, что на протяжении 7 лет будете получать заплатки безопасности и новый функционал вместе с очередными релизами операционной системы. На сегодня этот уровень даже выше, чем у яблочного бренда.

Более того, Google даже продлил сроки обновлений для предыдущих линеек, Pixel 6/7, предоставив их владельцам 2 года сверх изначально установленного срока.

Apple

Хотя лидерство компании оказалось под угрозой в аспекте длительности поддержки, все же бренд по-прежнему определяет стандарты в этой сфере. Еще когда Android только-только начинал свое восхождение, компания из Купертино уже предлагала три и более значимых обновлений своей эксклюзивной операционной системы. После выхода 6-го поколения Айфонов нормой стала пятилетняя поддержка пользователей.

Единственный нюанс заключается в том, что Apple всегда избегала официально утвержденного графика. Но часто бывало так, что отдельные модели получали обновления дольше, чем предшественники или аналоги из других линеек. Так случилось, например, с iPhone 6s. Изначально на него устанавливалась iOS 9, но телефон обновлялся вплоть до iOS 15.

И только недавно, реагируя на требования законов, имеющих хождение в Великобритании, компания официально утвердила сроки обновлений для iPhone 15 Pro (поддержка на протяжении минимум 5 лет).

Samsung

Соперничество Samsung и Google в последнее время усиливается, но в части поддержки пользователей они идут примерно на одинаковом уровне. Для многих последних моделей (Galaxy S24, Z Flip, Z Fold, Tab S10) Samsung обещает семилетнюю поддержку на уровне обновлений ОС собственной разработки и патчей безопасности.

Для своих бюджетных смартфонов южнокорейская компания гарантирует 6-летнюю поддержку, что для многих конкурентов пока непосильный ориентир. При этом, в отличие от других производителей, выпускает очередные релизы ОС весьма оперативно, в том числе для недорогих телефонов.