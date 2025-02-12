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12 лютого 2025, 16:36
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Вибираємо смартфон із тривалою підтримкою оновлень

12 лютого 2025, 16:36
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Вибір смартфона з тривалою підтримкою оновлень - ключ до актуальності та безпеки вашого пристрою!

Зараз навіть при покупці найдешевших моделей користувач гарантовано не турбуватиметься про те, що його телефон не отримає жодного оновлення операційної системи.

І все ж таки, згідно зі статистикою, загальний час володіння смартфоном, особливо досить дорогим, неухильно зростає. Тому теперішній користувач, збираючись купити смартфон, приділяє увагу і питанню тривалих оновлень ОС.

Багато брендів намагаються забезпечити більш тривалу підтримку своїх флагманських моделей, орієнтуючись на лідера в цьому аспекті компанії Apple.

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Google

Якщо ви прихильник ОС Android, то вам безперечно варто звернути увагу на лінійку Pixel. На сьогодні в ній реалізовано найтривалішу підтримку оновлень ПЗ. Зокрема, купуючи Google Pixel 8, ви можете бути впевненими, що протягом 7 років отримуватимете "заплатки" безпеки та новий функціонал разом із черговими релізами операційної системи. На сьогодні цей рівень навіть вищий, ніж у яблучного бренду.

Більш того, Google навіть продовжив терміни оновлень для попередніх лінійок, Pixel 6/7, надавши їх власникам 2 роки понад встановлений термін.

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Apple

Хоча лідерство компанії опинилося під загрозою в аспекті тривалості підтримки, все ж таки бренд як і раніше визначає стандарти в цій сфері. Ще коли Android тільки-но починав своє сходження, компанія з Купертіно вже пропонувала три значні оновлення своєї ексклюзивної операційної системи. Після виходу 6-го покоління Айфон нормою стала п'ятирічна підтримка користувачів.

Єдиний нюанс полягає в тому, що Apple завжди уникала офіційно затвердженого графіка. Але часто бувало так, що окремі моделі отримували оновлення довше, ніж попередники чи аналоги з інших лінійок. Так сталося, наприклад, із iPhone 6s. Спочатку на нього встановлювали iOS 9, але телефон оновлювався аж до iOS 15.

І лише нещодавно, реагуючи на вимоги законів, що мають ходіння у Великій Британії, компанія офіційно затвердила терміни оновлень для iPhone 15 Pro (підтримка протягом щонайменше 5 років).

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Samsung

Суперництво Samsung і Google останнім часом посилюється, але щодо підтримки користувачів вони йдуть приблизно на однаковому рівні. Для багатьох останніх моделей (Galaxy S24, Z Flip, Z Fold, Tab S10) Samsung обіцяє семирічну підтримку на рівні оновлень ОС власної розробки та патчів безпеки.

Для своїх бюджетних смартфонів південнокорейська компанія гарантує 6-річну підтримку, що для багатьох конкурентів поки що непосильний орієнтир. При цьому, на відміну від інших виробників, випускає чергові релізи операційної системи дуже оперативно, у тому числі для недорогих телефонів.

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