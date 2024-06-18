Как выбрать систему автоматизации для столовой

Пресс-релиз

До недавнего времени POS-системы ассоциировались с крупными инвестициями. Требовался сенсорный терминал, дорогостоящее программное обеспечение и фискальный принтер. С появлением облачных систем автоматизации больше не нужно покупать дорогостоящее программное обеспечение, достаточно оформить ежемесячную подписку по доступной цене. Дорогой фискальный регистратор заменяет программный РРО, обеспечивающий автоматическую онлайн-фискализацию в ГНС

Выбирая систему автоматизации для столовой, в первую очередь следует определить свои потребности. Функции системы POS должны их удовлетворять.

Основные функции программы для учета

Финансовый учет

POS-система обеспечивает мониторинг доходов и расходов заведения. Благодаря инструментам отчетности вы можете отслеживать доходы из разных источников, анализировать расходы и оценивать уровень прибыли.

Складской учет

Функция автоматической инвентаризации одна из ключевых для работы столовой. Благодаря ей вы можете в режиме реального времени видеть, каких ингредиентов и продуктов на складе достаточно, а какие нуждаются в пополнении. Это позволяет оптимизировать запасы и снизить затраты.

Аналитика и статистика продаж

Управление столовой должно основываться на постоянном контроле расходов и анализе доходов. Залогом финансового успеха является грамотно составленное меню, регулярный мониторинг продаж блюд и вынос соответствующих выводов. POS-система в режиме реального времени предоставляет доступ к статистике продаж и другим ценным статистическим и аналитическим данным.

Управление работниками

Еще одна полезная функция системы автоматизации – управление персоналом. Она включает планирование графика, учет рабочего времени и начисление заработной платы работникам.

Современные технологии в POS системах

QR-меню

Эта современная разработка имеет много плюсов. Гостям не следует ждать, пока официант принесет им меню. Они имеют мгновенный доступ к меню. Бумажные меню сложно дезинфицировать, они быстро теряют вид, а часто печатать новые экономически невыгодно. Поэтому QR-меню также о безопасности для здоровья и заботе об окружающей среде.

Интеграция ПРРО

Благодаря облачным программам учета на смену фискальным регистраторам (РРO) пришли ПРРО – программные регистраторы расчетных операций. Они гораздо дешевле и проще в подключении.

Автоматизация доставок

Хотите запустить доставку или кейтеринг от столовой? Тогда выбирайте POS-систему с модулем автоматизации доставок.

Преимущества автоматизации от Poster

Poster POS – одна из самых популярных POS-систем на рынке. Программу можно загрузить на оборудование или приобрести рекомендованные устройства на сайте Poster. Хотите принимать онлайн-заказ? Poster предоставляет all-in-one решение для приема и управления заказами на доставку из вашего заведения.

На сайте компании вы найдете подробное описание того, какие функции включает каждый из предложенных тарифных планов. Таким образом, вы можете настроить POS-систему под свои потребности и предпочтения.

Решение для ведения учета в столовой от компании Poster – это оптимальное соотношение цены и качества. Бесплатный пробный период длится 14 дней, а поддержка клиентов работает 24/7.