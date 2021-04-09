Вакцинация в Украине: количество привитых украинцев превысило 350 тысяч

За последние сутки вакцинировали на 4 тысячи больше людей, чем сутками ранее

За последние сутки вакцинировали на 4 тысячи больше людей, чем сутками ранее

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток, 8 апреля, в Украине вакцинировали 18 569 человек - это на 4256 больше, чем накануне. По состоянию на утро 9 апреля всего вакцинировано 353 147 украинцев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова. При этом, завершили вакцинацию (получили вторую дозу прививки) лишь двое украинцев. По состоянию на 8 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 человек. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки: г. Киев - 1850 прививок;

Винницкая область - 670 прививок;

Волынская область - 560 прививок;

Днепропетровская область - 1990 прививок;

Донецкая область - 510 прививок;

Житомирская область - 840 прививок;

Закарпатская - 580 прививок;

Запорожская область - 650 прививок;

Ивано-Франковская область - 549 прививок;

Киевская область - 1970 прививок;

Кировоградская область - 680 прививок;

Луганская область - 350 прививок;

Львовская область - 1540 прививок;

Николаевская область - 180 прививок;

Одесская область - 710 прививок;

Полтавская область - 730 прививок;

Ровенская область - 580 прививок;

Сумская область - 360 прививок;

Тернопольская область - 490 прививок;

Харьковская область - 550 прививок;

Херсонская область - 300 прививок;

Хмельницкая область - 1050 прививок;

Черкасская область - 180 прививок;

Черновицкая область - 560 прививок;

Черниговская область - 140 прививок. Ранее сообщалось, в Киевской области уже четвертый день не делают прививок от коронавируса.

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