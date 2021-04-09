Вакцинація в Україні: кількість щеплених українців перевищила 350 тисяч

За останню добу вакцинували на 4 тисячі більше людей, ніж добою раніше

За останню добу вакцинували на 4 тисячі більше людей, ніж добою раніше

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби, 8 квітня, в Україні вакцинували 18 569 осіб - це на 4256 більше, ніж напередодні. Станом на ранок 9 квітня всього вакциновано 353 147 українців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на міністра охорони здоров'я Максима Степанова. При цьому, завершили вакцинацію (отримали другу дозу щеплення) лише двоє українців. За станом на 8 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 431 025 осіб. Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу: м. Київ - 1850 щеплень;

Вінницька область - 670 щеплень;

Волинська область - 560 щеплень;

Дніпропетровська область - 1990 щеплень;

Донецька область - 510 щеплень;

Житомирська область - 840 щеплень;

Закарпатська - 580 щеплень;

Запорізька область - 650 щеплень;

Івано-Франківська область - 549 щеплень;

Київська область - 1970 щеплень;

Кіровоградська область - 680 щеплень;

Луганська область - 350 щеплень;

Львівська область - 1540 щеплень;

Миколаївська область - 180 щеплень;

Одеська область - 710 щеплень;

Полтавська область - 730 щеплень;

Рівненська область - 580 щеплень;

Сумська область - 360 щеплень;

Тернопільська область - 490 щеплень;

Харківська область - 550 щеплень;

Херсонська область - 300 щеплень;

Хмельницька область - 1050 щеплень;

Черкаська область - 180 щеплень;

Чернівецька область - 560 щеплень;

Чернігівська область - 140 щеплень. Раніше повідомлялося, у Київській області вже четвертий день не роблять щеплень від коронавірусу.

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