08:59  09 квітня
В Україні за добу майже 20 тисяч нових хворих COVID-19
11:16  08 квітня
Підтримка бізнесу на період локдауну: у Раді зареєстрували законопроєкт
08:11  09 квітня
На Донбасі зафіксували 15 порушень режиму "тиші": загинув український військовослужбовець
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2021, 10:34 5

Вакцинація в Україні: кількість щеплених українців перевищила 350 тисяч

09 квітня 2021, 10:34 5
Читайте также на русском языке
За останню добу вакцинували на 4 тисячі більше людей, ніж добою раніше
За останню добу вакцинували на 4 тисячі більше людей, ніж добою раніше
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом попередньої доби, 8 квітня, в Україні вакцинували 18 569 осіб - це на 4256 більше, ніж напередодні. Станом на ранок 9 квітня всього вакциновано 353 147 українців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

При цьому, завершили вакцинацію (отримали другу дозу щеплення) лише двоє українців.

За станом на 8 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 431 025 осіб.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • м. Київ - 1850 щеплень;
  • Вінницька область - 670 щеплень;
  • Волинська область - 560 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 1990 щеплень;
  • Донецька область - 510 щеплень;
  • Житомирська область - 840 щеплень;
  • Закарпатська - 580 щеплень;
  • Запорізька область - 650 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 549 щеплень;
  • Київська область - 1970 щеплень;
  • Кіровоградська область - 680 щеплень;
  • Луганська область - 350 щеплень;
  • Львівська область - 1540 щеплень;
  • Миколаївська область - 180 щеплень;
  • Одеська область - 710 щеплень;
  • Полтавська область - 730 щеплень;
  • Рівненська область - 580 щеплень;
  • Сумська область - 360 щеплень;
  • Тернопільська область - 490 щеплень;
  • Харківська область - 550 щеплень;
  • Херсонська область - 300 щеплень;
  • Хмельницька область - 1050 щеплень;
  • Черкаська область - 180 щеплень;
  • Чернівецька область - 560 щеплень;
  • Чернігівська область - 140 щеплень.

Раніше повідомлялося, у Київській області вже четвертий день не роблять щеплень від коронавірусу.

вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua