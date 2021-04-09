Вакцинація в Україні: кількість щеплених українців перевищила 350 тисяч
За останню добу вакцинували на 4 тисячі більше людей, ніж добою раніше
За останню добу вакцинували на 4 тисячі більше людей, ніж добою раніше
Протягом попередньої доби, 8 квітня, в Україні вакцинували 18 569 осіб - це на 4256 більше, ніж напередодні. Станом на ранок 9 квітня всього вакциновано 353 147 українців.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
При цьому, завершили вакцинацію (отримали другу дозу щеплення) лише двоє українців.
За станом на 8 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 431 025 осіб.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- м. Київ - 1850 щеплень;
- Вінницька область - 670 щеплень;
- Волинська область - 560 щеплень;
- Дніпропетровська область - 1990 щеплень;
- Донецька область - 510 щеплень;
- Житомирська область - 840 щеплень;
- Закарпатська - 580 щеплень;
- Запорізька область - 650 щеплень;
- Івано-Франківська область - 549 щеплень;
- Київська область - 1970 щеплень;
- Кіровоградська область - 680 щеплень;
- Луганська область - 350 щеплень;
- Львівська область - 1540 щеплень;
- Миколаївська область - 180 щеплень;
- Одеська область - 710 щеплень;
- Полтавська область - 730 щеплень;
- Рівненська область - 580 щеплень;
- Сумська область - 360 щеплень;
- Тернопільська область - 490 щеплень;
- Харківська область - 550 щеплень;
- Херсонська область - 300 щеплень;
- Хмельницька область - 1050 щеплень;
- Черкаська область - 180 щеплень;
- Чернівецька область - 560 щеплень;
- Чернігівська область - 140 щеплень.
Раніше повідомлялося, у Київській області вже четвертий день не роблять щеплень від коронавірусу.
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