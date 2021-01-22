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22 января 2021, 09:14 13

COVID-19 в Украине: за сутки госпитализировали почти две тысячи больных

22 января 2021, 09:14 13
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Больше всего новых случаев болезни выявили в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях
Больше всего новых случаев болезни выявили в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 5348 человек, зафиксировано 163 летальных случая, госпитализировали 1900 больных, 14 239 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

5348 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 22 января. В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1182969 человек;
  • выздоровело - 928 969 человек;
  • летальных исходов - 21 662;
  • проведения ПЦР-тестов - 6057828.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 обнаружили у 5583 человек.

коронавирус карантин болезнь Минздрав пандемия
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