За год вдвое увеличилось количество случаев домашнего насилия - Шмыгаль

Коронакризис может быть одним из причин

Коронакризис может быть одним из причин

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Как сообщает RegioNews, об этом Шмыгаль рассказал на встрече с представителями общественных и международных организаций, посвященной вопросам реализации государственной политики по противодействию и предотвращению домашнего насилия.

"Как сказал Президент Украины, за первые 6 месяцев 2020 года в Украине зафиксировано более 96 тысяч обращений по поводу домашнего насилия. Это вдвое больше, чем за первую половину прошлого года. Это связано, в том числе, с последствиями вот этого коронакризиса, когда люди были дома и эта проблема домашнего насилия проявилась чрезвычайно сильно", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это не просто статистика, за каждым обращением стоит человеческая жизнь, и власть должна об этом помнить.

Наша цель – усилить реакцию на этот вызов, и эта реакция должна быть конкретной", - подчеркнул руководитель правительства.

Он отметил, что по состоянию на 1 августа создано 28 приютов для пострадавших от домашнего насилия, работают 11 дневных центров пребывания людей, нуждающихся в защите. "И работа над этим направлением будет продолжаться. Для поддержки пострадавших работают почти 400 бригад социально-психологической помощи, повышена доступность к правосудию", - добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошел марш за права женщин.