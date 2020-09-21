10:12  21 сентября
В Украине за сутки более 2600 новых больных коронавирусом
10:22  21 сентября
РФ может заблокировать работу ТКГ, если Рада не изменит постановление о местных выборах - Кравчук
12:13  21 сентября
Рейтинг падает: на выборах в Раду за "слуг" проголосовали бы 21,5% граждан - опрос
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2020, 13:21 5

За год вдвое увеличилось количество случаев домашнего насилия - Шмыгаль

21 сентября 2020, 13:21 5
Читайте також українською мовою
Коронакризис может быть одним из причин
Коронакризис может быть одним из причин
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Украине вдвое выросло количество случаев домашнего насилия.

Как сообщает RegioNews, об этом Шмыгаль рассказал на встрече с представителями общественных и международных организаций, посвященной вопросам реализации государственной политики по противодействию и предотвращению домашнего насилия.

"Как сказал Президент Украины, за первые 6 месяцев 2020 года в Украине зафиксировано более 96 тысяч обращений по поводу домашнего насилия. Это вдвое больше, чем за первую половину прошлого года. Это связано, в том числе, с последствиями вот этого коронакризиса, когда люди были дома и эта проблема домашнего насилия проявилась чрезвычайно сильно", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это не просто статистика, за каждым обращением стоит человеческая жизнь, и власть должна об этом помнить.

Наша цель – усилить реакцию на этот вызов, и эта реакция должна быть конкретной", - подчеркнул руководитель правительства.

Он отметил, что по состоянию на 1 августа создано 28 приютов для пострадавших от домашнего насилия, работают 11 дневных центров пребывания людей, нуждающихся в защите. "И работа над этим направлением будет продолжаться. Для поддержки пострадавших работают почти 400 бригад социально-психологической помощи, повышена доступность к правосудию", - добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошел марш за права женщин.

коронавирус насилие украинцы карантин люди Денис Шмыгаль
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Битва за Бердянск. Кому достанется азовская "столица" после выборов
Кто на Андриива: заберет ли "Слуга народа" кресло ужгородского мэра
Все публикации »
Олег Полищук
Виктор Таран
Олег Саакян
Все блоги »