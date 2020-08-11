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На Донбассе увеличилось количество пожаров: штаб ООС забил тревогу
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11 августа 2020, 13:10 3

На Донбассе увеличилось количество пожаров: штаб ООС забил тревогу

11 августа 2020, 13:10 3
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В последнее время на Донбассе значительно возросло количество пожаров. Населения и лесхозы призывают соблюдать требования пожарной безопасности.

Об этом сообщается в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, что в Донецкой и Луганской областях резко возросло количество пожаров в лесах, степях и на сельскохозяйственных угодьях. Также в районе ООС сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

"В связи с этим командование Объединенных сил призывает руководителей государственных лесных хозяйств, фермеров, владельцев агропредприятий и населения соблюдать требования пожарной безопасности во время санитарной рубки леса, работ на сельхозугодьях, не сжигать солому, сухостой, мусор на приусадебных участках", - сообщили на передовой.

В штабе обратили внимание на то, что нарушение норм безопасности влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Напомним, за прошедшую неделю в Украине произошло более трех тысяч пожаров.

Донбасс ООС война криминал пожар
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