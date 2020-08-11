На Донбассе увеличилось количество пожаров: штаб ООС забил тревогу
В последнее время на Донбассе значительно возросло количество пожаров. Населения и лесхозы призывают соблюдать требования пожарной безопасности.
Об этом сообщается в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook, передает RegioNews.
Отмечается, что в Донецкой и Луганской областях резко возросло количество пожаров в лесах, степях и на сельскохозяйственных угодьях. Также в районе ООС сохраняется высокий уровень пожарной опасности.
"В связи с этим командование Объединенных сил призывает руководителей государственных лесных хозяйств, фермеров, владельцев агропредприятий и населения соблюдать требования пожарной безопасности во время санитарной рубки леса, работ на сельхозугодьях, не сжигать солому, сухостой, мусор на приусадебных участках", - сообщили на передовой.
В штабе обратили внимание на то, что нарушение норм безопасности влечет за собой административную и уголовную ответственность.
Напомним, за прошедшую неделю в Украине произошло более трех тысяч пожаров.