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На Донбасі побільшало пожеж: штаб ООС забив на сполох
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11 серпня 2020, 13:10 3

На Донбасі побільшало пожеж: штаб ООС забив на сполох

11 серпня 2020, 13:10 3
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Останнім часом на Донбасі значно зросла кількість пожеж. Населення і лісгоспи закликають дотримуватися вимог пожежної безпеки.

Про це повідомляється у пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook, передає RegioNews.

Зазначається, що в Донецькій і Луганській областях різко зросла кількість пожеж у лісах, степах та на сільськогосподарських угіддях. Також в районі ООС зберігається високий рівень пожежної небезпеки.

"У зв'язку з цим командування Об'єднаних сил закликає керівників державних лісових господарств, фермерів, власників агропідприємств та населення дотримуватися вимог пожежної безпеки під час санітарної рубки лісу, робіт на сільгоспугіддях, не спалювати стерню, сухостій, сміття на присадибних ділянках", - наголосили на передовій.

У штабі звернули увагу на те, що порушення норм безпеки тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні сталося понад три тисячі пожеж.

Донбас ООС війна кримінал пожежа
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