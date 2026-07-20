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20 липня 2026, 21:37

"Кримський рубильник off": Сили безпілотних систем за добу вивели з ладу ще 19 енерговузлів ворога

20 липня 2026, 21:37
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Фото: AFP
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Сили безпілотних систем Збройних сил України в межах операції "Кримський рубильник off" уразили ще 19 енерговузлів на тимчасово захоплених росіянами територіях, зокрема у Криму

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, передає RegioNews.

"+19 енерговузлів у Криму та на ТОТ. Операція СБС "Кримський рубильник off” у дії", - зазначив Бровді.

Загалом, за його словами, із 1 по 20 липня результативно уразити вдалося вже 104 підстанції та електровузли.

Ураження здійснили оператори 1 окремого центру СБС та 20, 412, 414 і 427 бригад СБС.

Цього разу уражені:

  • електропідстанція ПС 110 кВ "Лучисте" в Лучистому (Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Морське" в Морському (Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Привітне" у Привітному (Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Дарсан" в Ялті (Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Соляна" в Керчі (Крим);
  • електропідстанція ПС 220 кВ "Азовська" в Старому Криму (Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Зоря" у Понизівці (Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Капсель" в Судаку (Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель" у Щебетовці (Крим);
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Леніно" в Єди-Кую (Крим);
  • електропідстанція ПС 220 кВ "Нансосна-3" в Зеленому Яру (Крим);
  • електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська" у Бердянську (Крим);
  • електропідстанція в Широкому Херсонської області;
  • електропідстанція в Землянках Донецької області;
  • електропідстанція в Безгиновому Луганської області;
  • електропідстанція в Білій Горі на Луганщині;
  • електропідстанція в Денежниковому на Луганщині;
  • електропідстанція в Макіївці на Донеччині;
  • електропідстанція в Ганівці Запорізької області.

Нагадаємо, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вночі 19 липня завдали ураження по 13 електропідстанціях, зокрема восьми - в тимчасово окупованому Криму, і чотирьох плавзасобах тіньового флоту Російської Федерації у Чорному морі.

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