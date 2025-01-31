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31 января 2025, 07:25

В Черном море зафиксировали российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр"

31 января 2025, 07:25
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иллюстративное фото: росСМИ
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По состоянию на утро 31 января российская армия держит в акватории Черного моря два вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до четырех ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Средиземном море военные фиксируют шесть вражеских кораблей, из них два являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.

Напомним, во временно оккупированном Крыму россияне восстанавливают старую базу подлодок в Балаклавской бухте.

РФ Калибр ракетоносители Черное море Крым война ракетная угроза ВМС Украины корабли
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