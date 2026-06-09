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09 июня 2026, 17:59

Проник в детдом и совершил насилие: в Кировоградской области будут судить 56-летнего мужчину

09 июня 2026, 17:59
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Фото: Кировоградская областная прокуратура
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При процессуальном руководстве прокуроров Александрийской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении 56-летнему местному жителю в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетней (ч. 3 ст. 153 УК Украины)

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, утром 4 июня этого года подозреваемый проник в детский дом смешанного типа для детей дошкольного и школьного возраста в одном из сел Александрийского района. Там он зашел в комнату, где находились воспитанницы заведения, и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девушки.

Преступление было прекращено после того, как потерпевшая очнулась, а другая воспитанница позвала на помощь воспитателя.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст.208 УПК Украины. Пока ему вручено сообщение о подозрении.

По ходатайству стороны обвинения постановлением Александрийского горрайонного суда подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей без определения размера залога.

Напомним, что в Киеве осудили мужчину за изнасилование несовершеннолетних. Его жертвами стали двое ребят в возрасте 14 и 15 лет.

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