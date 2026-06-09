Проник в детдом и совершил насилие: в Кировоградской области будут судить 56-летнего мужчину

Фото: Кировоградская областная прокуратура

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, утром 4 июня этого года подозреваемый проник в детский дом смешанного типа для детей дошкольного и школьного возраста в одном из сел Александрийского района. Там он зашел в комнату, где находились воспитанницы заведения, и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девушки.



Преступление было прекращено после того, как потерпевшая очнулась, а другая воспитанница позвала на помощь воспитателя.



Правоохранители задержали мужчину в порядке ст.208 УПК Украины. Пока ему вручено сообщение о подозрении.

По ходатайству стороны обвинения постановлением Александрийского горрайонного суда подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей без определения размера залога.



Напомним, что в Киеве осудили мужчину за изнасилование несовершеннолетних. Его жертвами стали двое ребят в возрасте 14 и 15 лет.