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09 червня 2026, 17:59

Проник у дитбудинок і вчинив насильство: на Кіровоградщині судитимуть 56-річного чоловіка

09 червня 2026, 17:59
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Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
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За процесуального керівництва прокурорів Олександрійської окружної прокуратури повідомлено про підозру 56-річному місцевому жителю у вчиненні сексуального насильства щодо неповнолітньої (ч. 3 ст. 153 КК України)

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, вранці 4 червня цього року підозрюваний проник до дитячого будинку змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку в одному з сіл Олександрійського району. Там він зайшов до кімнати, де перебували вихованки закладу, та вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 15-річної дівчини.

Злочин було припинено після того, як потерпіла прокинулася, а інша вихованка покликала на допомогу вихователя.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст.208 КПК України. Наразі йому вручено повідомлення про підозру.
За клопотанням сторони обвинувачення ухвалою Олександрійського міськрайонного суду підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, що у Києві засудили чоловіка за зґвалтування неповнолітніх. Його жертвами стали двоє хлопців віком 14 та 15 років.

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