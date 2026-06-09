Проник у дитбудинок і вчинив насильство: на Кіровоградщині судитимуть 56-річного чоловіка

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Про це повідомила Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, вранці 4 червня цього року підозрюваний проник до дитячого будинку змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку в одному з сіл Олександрійського району. Там він зайшов до кімнати, де перебували вихованки закладу, та вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 15-річної дівчини.



Злочин було припинено після того, як потерпіла прокинулася, а інша вихованка покликала на допомогу вихователя.



Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст.208 КПК України. Наразі йому вручено повідомлення про підозру.

За клопотанням сторони обвинувачення ухвалою Олександрійського міськрайонного суду підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою без визначення розміру застави.



Нагадаємо, що у Києві засудили чоловіка за зґвалтування неповнолітніх. Його жертвами стали двоє хлопців віком 14 та 15 років.