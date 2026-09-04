Бровари на Київщині накрив дим: у місті погіршилася якість повітря

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Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

За результатами цілодобового моніторингу, основним забруднювачем у помірних концентраціях є дрібнодисперсний пил. Він може спричиняти незначний дискомфорт під час дихання у людей, чутливих до подразнень.

Фахівці радять зачинити вікна, за можливості менше перебувати на вулиці та пити достатньо води.

Водночас рівень гамма-випромінювання на Київщині відповідає природному фону.

Моніторинг якості повітря проводять на 15 пунктах спостереження в населених пунктах області.

Нагадаємо, в п'ятницю, 4 вересня, російські війська атакували Бровари Київської області. За даними міського голови Броварів Ігоря Сапожка, внаслідок удару на території одного з підприємств спалахнула пожежа.