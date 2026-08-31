РФ вдарила по Київщині: четверо людей постраждали, пошкоджені склади та багатоповерхівка

Фото: Національна поліція

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, двоє чоловіків отримали осколкові поранення кінцівок. Їх госпіталізували до місцевої лікарні, де вони отримують необхідну медичну допомогу.

Ще двоє людей постраждали у Броварському районі. Медики також надають їм допомогу.

Російські війська пошкодили цивільну інфраструктуру. У Броварському районі пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі. У Бориспільському районі пошкоджень зазнали три складські приміщення та багатоквартирний будинок.

На місцях працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, в ніч на 31 серпня РФ атакувала Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed (більшість – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.