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20 липня 2026, 19:25

Загибель підлітка на трасі під Києвом: нетверезого водія взяли під варту

20 липня 2026, 19:25
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Фото: Київська міська прокуратура
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Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід 27-річному водієві BMW, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП на Бориспільському шосе

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За клопотанням слідчих та ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури Шевченківський районний суд арештував строком на 60 діб водія, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП на Бориспільському шосе.

Нагадаємо, у суботу, 18 червня, 27-річний водій BMW скоїв наїзд на велосипедистів – батька та сина, які рухались узбіччям. 17-річний хлопець загинув на місці.

Водієві повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, вчиненому у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якого загинув велосипедист (ч. 3. ст. 286-1 КК України).

Нагадаємо, що на Рівненщині неподалік Вараша сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Унаслідок аварії травмувалися четверо жінок, яких госпіталізували до лікарні.

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