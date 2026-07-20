Загибель підлітка на трасі під Києвом: нетверезого водія взяли під варту

Фото: Київська міська прокуратура

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід 27-річному водієві BMW, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП на Бориспільському шосе

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

За клопотанням слідчих та ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури Шевченківський районний суд арештував строком на 60 діб водія, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП на Бориспільському шосе.

Нагадаємо, у суботу, 18 червня, 27-річний водій BMW скоїв наїзд на велосипедистів – батька та сина, які рухались узбіччям. 17-річний хлопець загинув на місці.

Водієві повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, вчиненому у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якого загинув велосипедист (ч. 3. ст. 286-1 КК України).

Нагадаємо, що на Рівненщині неподалік Вараша сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Унаслідок аварії травмувалися четверо жінок, яких госпіталізували до лікарні.