Фото: ГСЧС

Работы по ликвидации пожара и его последствий длились более суток

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели полностью потушили пожар в двух складских зданиях, возникший из-за атак РФ в ночь на 19 июля. Его общая площадь составляла около 100 тысяч кв. метров.

Ликвидация огня и его последствий длилась более суток. К работам привлекались более 200 спасателей и 70 единиц спецтехники, в том числе авиация и роботизированная техника.

Сейчас продолжается разбор и пролив конструкций зданий.

Напомним, ночью 19 июля после атаки РФ вспыхнул пожар на территории складских построек и логистического объекта в Бучанском районе Киевщины. Пострадали два человека.