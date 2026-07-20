Горіли 100 тисяч м²: на Київщині ліквідували масштабну пожежу на складах після удару РФ 19 липня
Роботи з ліквідації пожежі та її наслідків тривали понад добу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Рятувальники повністю загасили пожежу на двох складських будівлях, що виникла через атаки РФ у ніч на 19 липня. Її загальна площа становила близько 100 тисяч кв. метрів.
Ліквідація вогню та його наслідків тривала понад добу. До робіт залучались понад 200 рятувальників та 70 одиниць спецтехніки, зокрема авіація та роботизована техніка.
Наразі триває розбір та проливання конструкцій будівель.
Нагадаємо, вночі 19 липня після атаки РФ спалахнула пожежа на території складських будівель та логістичного об'єкта у Бучанському районі Київщини. Постраждали двоє людей.
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