Фото: полиция

Трагическое происшествие случилось 15 июня около 15.45 в селе Ташань в Бориспольском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В хозяйственной постройке на территории частного домовладения произошел взрыв трех газовых баллонов, в результате чего возник пожар.

На место прибыли спасатели и полиция. Во время ликвидации возгорания обнаружили тело 84-летнего владельца дома.

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва баллонов.

Напомним, 11 июня в Броварах в Киевской области произошел пожар в доме. Погиб 66-летний хозяин.