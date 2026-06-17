В Киевской области взорвались три газовых баллона: погиб мужчина
Трагическое происшествие случилось 15 июня около 15.45 в селе Ташань в Бориспольском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В хозяйственной постройке на территории частного домовладения произошел взрыв трех газовых баллонов, в результате чего возник пожар.
На место прибыли спасатели и полиция. Во время ликвидации возгорания обнаружили тело 84-летнего владельца дома.
Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва баллонов.
Напомним, 11 июня в Броварах в Киевской области произошел пожар в доме. Погиб 66-летний хозяин.
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